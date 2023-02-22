Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников двух земельных участков

Наследникам двух земельных участков нужно в течение месяца обратиться в мэрию Рязани. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Чиновники городской администрации срочно разыскивают наследников двух земельных участков, расположенных в Рязани. Речь идет о следующих землях, владельцы которых скончались:

- земельный участок, расположенный в промышленном районе Песочня, дом №192 (территория товарищества индивидуальных застройщиков - ТИЗ «Дядьково-1»). Собственником являлся Федотов Андрей Михайлович, 18 февраля 1960 года рождения. Умер 1 мая 2009 года;

- земельный участок, расположенный на улице Ситниковской (территория садоводческого товарищества «Урожай»). Собственником являлся Галанкин Владимир Дмитриевич, 8 марта 1939 года рождения. Умер 1 мая 2009 года.

Наследникам или лицам, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани по телефону: (4912) 29-78-27.

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