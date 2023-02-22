«Присел со штангой и умер». Подробности смерти мужчины в рязанском Fitness House

Подробности смерти рязанца в Fitness House на Чкалова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
65-летний рязанец, умерший 20 февраля в рязанском Fitness House, приседал со штангой. Подробности трагедии сообщили «Рязанские новости», ссылаясь на собственный источник.
По предварительным данным, пенсионер пришел в фитнес-клуб на улице Чкалова, несколько раз присел со штангой – и ему стало плохо. Через некоторое время его сердце остановилось.
Отмечается, что мужчина занимался по индивидуальной программе, без тренера.
Это уже не первая смерть в Fitness House. Ранее КП-Рязань рассказывала, как 31 декабря 2020 года в бассейне фитнес-центра утонул 52-летний мужчина. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он находился под водой (читать подробнее).
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