За смертельное ДТП житель Старожиловского района получил три года колонии

В аварии, произошедшей в декабре 2021 года в Шиловском районе, погибли два человека. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области вынесли приговор жителю Старожиловского района, устроившему смертельное ДТП в декабре 2021 года. Тогда в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека. Мужчину 1992 года рождения признали виновным по части 5 статьи 264 УК России, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагическая авария произошла на 270 километре трассы М5 Урал в Шиловском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не учел погодные условия и потерял управление на обледеневшей дороге. В результате машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик КамАЗ с полуприцепом. В ДТП погибли пассажиры легковушки: 30-летний мужчина и 18-летняя девушка. Впоследствии выяснилось, что виновник аварии сел за руль без водительских прав.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств Шиловский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии-поселении. Также его на два года лишили права управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать.