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НовостиСпорт22 февраля 2023 5:11

Пудели за аксели. Александра Трусова рассказала, как ей достались ее собаки

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как ей достались ее собаки
Источник:kp.ru
Саша Трусова во время соревнований по фигурному катанию на Кубок Первого канала со своим пуделем.

Саша Трусова во время соревнований по фигурному катанию на Кубок Первого канала со своим пуделем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди российских звезд фигурного катания больше всего животных у уроженки Рязани Александры Трусовой. Об этом сообщает КП-Спорт.

«Первая моя собака - чихуа-хуа Тина. Полное имя - Ред Бурбон Бэйби Баунти. Сейчас ей девять лет», - рассказала серебряная призерка Олипийских игр в Пекине.

По словам Саши, щенка ей подарили родители, когда она впервые прыгнула двойной аксель. Второй песик – миниатюрный пудель по кличке Иоланта – тоже подарок мамы с папой, но уже за тройной аксель. Трусова искренне считает, что это самая умная из всех ее собак.

Фигуристка Александра Трусова после своего выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2022.

Фигуристка Александра Трусова после своего выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2022.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Понимает каждое слово, знает много разных команд. Она очень преданная. Не переносит одиночества, поэтому я часто беру на тренировки», - говорит Саша.

Еще одну собачонку Александры - крошечного пуделя ти-кап, назвали Круэллой. В честь нашумевшей произвольной программы под музыку из фильма «Круэлла». Именно там Саша Трусова впервые исполнила пять четверных прыжков.

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