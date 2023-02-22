Пудели за аксели. Александра Трусова рассказала, как ей достались ее собаки

Саша Трусова во время соревнований по фигурному катанию на Кубок Первого канала со своим пуделем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди российских звезд фигурного катания больше всего животных у уроженки Рязани Александры Трусовой. Об этом сообщает КП-Спорт.

«Первая моя собака - чихуа-хуа Тина. Полное имя - Ред Бурбон Бэйби Баунти. Сейчас ей девять лет», - рассказала серебряная призерка Олипийских игр в Пекине.

По словам Саши, щенка ей подарили родители, когда она впервые прыгнула двойной аксель. Второй песик – миниатюрный пудель по кличке Иоланта – тоже подарок мамы с папой, но уже за тройной аксель. Трусова искренне считает, что это самая умная из всех ее собак.

Фигуристка Александра Трусова после своего выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2022. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Понимает каждое слово, знает много разных команд. Она очень преданная. Не переносит одиночества, поэтому я часто беру на тренировки», - говорит Саша.

Еще одну собачонку Александры - крошечного пуделя ти-кап, назвали Круэллой. В честь нашумевшей произвольной программы под музыку из фильма «Круэлла». Именно там Саша Трусова впервые исполнила пять четверных прыжков.

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