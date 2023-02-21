Вечный огонь на площади Маргелова в центре Рязани будет гореть всегда

Минобороны РФ включило в реестр Вечных огней Мемориал на площади Маргелова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 февраля Вечный огонь, расположенный на площади Маргелова в Рязани, будет гореть всегда. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам главы региона, министерство обороны России включило в реестр Вечных огней и мемориал на площади Маргелова. Он посвящен рязанцам, павшим в локальных конфликтах.

«С завтрашнего дня Вечный огонь будет гореть всегда», - отметил Малков.

Площадь имени генерала Маргелова получила свое название только в 2005 году. До этого она долгие годы именовалась площадью имени Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, в народе – площадью Костюшко.

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