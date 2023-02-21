Работу сирен и систем радио проверят в Рязани 1 марта

1 марта пройдет проверка систем оповещения населения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта в Рязанской области будет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщило региональное правительство 21 февраля.

Речь идет о плановом мероприятии, которое повторяется из года в год. Целью таких мероприятий является оценка исправности технических средств оповещения и каналов связи, которые необходимы для доведения до населения сигналов о чрезвычайных ситуациях, а также отработка действий всех задействованных служб.