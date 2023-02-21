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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:22

Работу сирен и систем радио проверят в Рязани 1 марта

На следующей неделе пройдет проверка систем оповещения населения
Источник:kp.ru
1 марта пройдет проверка систем оповещения населения.

1 марта пройдет проверка систем оповещения населения.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта в Рязанской области будет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщило региональное правительство 21 февраля.

Речь идет о плановом мероприятии, которое повторяется из года в год. Целью таких мероприятий является оценка исправности технических средств оповещения и каналов связи, которые необходимы для доведения до населения сигналов о чрезвычайных ситуациях, а также отработка действий всех задействованных служб.