В центре Рязани задержали 22-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск

Задержана молодая девушка, объявленная в федеральный розыск. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В центре Рязани задержали молодую девушку, которая была объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области 21 февраля.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили прохожую со странным поведением: дама пыталась спрятать свое лицо с помощью шарфа, внезапно изменила свой курс направления и посеменила в другую сторону, подальше от полицейских.

Далеко уйти ей не удалось - стражи правопорядка препроводили девушку в отдел полиции для установления личности. Как оказалось, подозрительная особа оказалась 22-летней жительницей Сапожковского района, которая проходит по уголовному делу о краже с банковского счета. От следствия злоумышленница скрывалась, и ее объявили в федеральный розыск.

Задержанную передадут инициаторам розыска.