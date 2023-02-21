Двух исчезнувших подростков не могут найти в Рязани с 17 февраля

В Рязани бесследно исчезли двое подростков – 15-летний Александр Баев и 16-летний Никита Самохин.
В Рязани бесследно исчезли двое подростков – 15-летний Александр Баев и 16-летний Никита Самохин. Ко поискам подключился поисково-спасательный отряд «Мещера».
По информации волонтеров, о местонахождении несовершеннолетних неизвестно с 17 февраля.
Приметы Баева Александра: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза.
Был одет: бежевая куртка с капюшоном, темные брюки, светлые кроссовки.
Приметы Самохина Никиты: рост 177 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет: черная куртка, черные брюки и кроссовки.
Всех, кому известно местонахождение пропавших, просьба сообщить по телефону: +7 (4912) 51-21-71.
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