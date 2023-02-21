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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:51

В ночь на 22 февраля в Рязанской области похолодает до -20 градусов и выпадет снег

22 февраля в регионе ожидается до - 14 градусов и дымка
Источник:kp.ru
В Рязанской области ожидается до -14 градусов и низкое давление.

В Рязанской области ожидается до -14 градусов и низкое давление.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами погодой на среду, 22 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается облачная погода, с прояснениями. В ночное время местами выпадет небольшой снег. Днем же выпадение осадков не обещали. На рязанских дорогах сохранится гололедица. Ветер подует северный и северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха составит от -20 до -15 градусов, днем синоптики прогнозируют от -14 до -9 градусов Цельсия.

Как сообщает центр погоды Фобос, в Рязанской области, помимо всего вышесказанного, будет дымка и низкое атмосферное давление.