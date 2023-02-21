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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:13

Пятую часть рабочего времени рязанцы тратят на корпоративное общение в мессенджерах

По результатам исследования SuperJob, женщины общаются в рабочих чатах больше
Источник:kp.ru
Пятую часть рабочего времени рязанцы тратят на корпоративное общение в мессенджерах

Пятую часть рабочего времени рязанцы тратят на корпоративное общение в мессенджерах

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

21% рабочего времени рязанцы проводят за перепиской по рабочим вопросам в мессенджерах. Результаты недавнего исследования сообщила пресс-служба компании SuperJob.

При этом почти каждая вторая организация использует для корпоративного общения только общие мессенджеры (WhatsApp, Viber и Telegram). Согласно опросу, их насчитывается 45%. Компаний, использующих одновременно общедоступные и корпоративные мессенджеры – 34%. И только 7% компаний, где сотрудникам можно общаться только в корпоративных чатах.

- Это позволяет полагать, что бизнес переходит на закрытые и защищенные каналы рабочей коммуникации, но персонал пока пользуется ими наравне с общедоступными, - делают выводы социологи.

Согласно результатам опроса, женщины больше мужчин на целую четверть проводят времени в рабочих чатах. При этом каждая десятая женщина призналась интервьюерам, что тратит на мессенджеры и корпоративные чаты больше половины своего рабочего времени.