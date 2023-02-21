Более 4 тысяч рязанских медработников впервые получили в 2023 году специальные соцвыплаты

Рязанские медицинские сотрудники получили в 2023 году первые соцвыплаты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специальные социальные выплаты уже перечислены 4115 рязанским медработникам в этом году. Об этом сообщил Социальный фонд России по Рязанской области 21 февраля у себя на официальной странице ВКонтакте.

Общая сумма выплат превысила 34 миллиона рублей. Размер выплаты на одного медработника составляет от 4 500 до 18 500 рублей - сумма зависит от категории специалиста и вида медицинской организации.

Ведомство напомнило, каким работникам положены выплаты:

- первичного звена здравоохранения;

- центральных районных больниц;

- районных больниц;

- участковых больниц;

- станций и отделений скорой помощи.