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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:49

Более 4 тысяч рязанских медработников впервые получили в 2023 году специальные соцвыплаты

Размеры выплат на одного медработника варьируются от 4 500 до 18 500 рублей
Источник:kp.ru
Рязанские медицинские сотрудники получили в 2023 году первые соцвыплаты.

Рязанские медицинские сотрудники получили в 2023 году первые соцвыплаты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специальные социальные выплаты уже перечислены 4115 рязанским медработникам в этом году. Об этом сообщил Социальный фонд России по Рязанской области 21 февраля у себя на официальной странице ВКонтакте.

Общая сумма выплат превысила 34 миллиона рублей. Размер выплаты на одного медработника составляет от 4 500 до 18 500 рублей - сумма зависит от категории специалиста и вида медицинской организации.

Ведомство напомнило, каким работникам положены выплаты:

- первичного звена здравоохранения;

- центральных районных больниц;

- районных больниц;

- участковых больниц;

- станций и отделений скорой помощи.