Резкое снижение температуры. Рязанцев предупредили о грядущих морозах

Рязанцев предупредили о понижении температуры на 5 градусов 22 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

22 февраля на всей территории Рязанской области снизится среднесуточная температура воздуха на пять градусов и более в сравнении с предыдущими сутками. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данных метеорологов.

По информации специалистов центра «Фобос», в ночь на 22 февраля в Рязани ожидается -12… -14 градусов, днем -8… -10 градусов. В последующие дни температура воздуха ночью понизится до 19 градусов мороза.

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