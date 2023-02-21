Резкое снижение температуры. Рязанцев предупредили о грядущих морозах

Рязанцев предупредили о понижении температуры на 5 градусов 22 февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
22 февраля на всей территории Рязанской области снизится среднесуточная температура воздуха на пять градусов и более в сравнении с предыдущими сутками. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данных метеорологов.
По информации специалистов центра «Фобос», в ночь на 22 февраля в Рязани ожидается -12… -14 градусов, днем -8… -10 градусов. В последующие дни температура воздуха ночью понизится до 19 градусов мороза.
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