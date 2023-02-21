Рязанская школа сообщила о гибели выпускника Кирилла Пыхтина в ходе СВО

Кирилл Пыхтин.

Казачинская средняя школа в Шацком районе Рязанской области сообщила о гибели в ходе СВО выпускника Кирилла Пыхтина. Земляки написали, что запомнят его добрым, улыбчивым, отзывчивым, честным парнем.

«Он навсегда останется в нашей памяти. Искренне соболезнуем родным и близким. Помним.. Любим…Скорбим…», - такие слова звучали в некрологе.

Позже из группы школы публикация исчезла — администрация удалила запись, но информацию распространили и другие местные сообщества, где шатчане тоже выражают свои соболезнования.