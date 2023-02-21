Елена Сорокина объяснила, почему рязанским деревьям нужна обрезка.

В Рязани подняли важный как для горожан, так и для властей вопрос – сезонной обрезки и кронирования деревьев. По этому случаю в областном центре прошло заседание рабочей группы Экостандарта. О результатах глава администрации Елена Сорокина рассказала в соцсети.

Как пояснили специалисты городского Управления благоустройства, в Рязани применяются два варианта обрезки крон: санитарная, которая не зависит от времени года и заключается в удалении сухих и сломанных ветвей, а также омолаживающая – она сочетается с формовочной и проводится только в период, когда деревья «спят», то есть с ноября по конец марта. Данной процедуре зеленые насаждения подвергают не реже одного раза в три года.

По словам Сорокиной, деревья обрезают, чтобы стимулировать их к дальнейшему развитию и чтобы обеспечить безопасность пешеходов и водителей, которым нужен хороший обзор на дорогах. Помимо этого, в Рязани очень много старых растений, а у города нет возможности их рубить и высаживать новые.

В целом, мнения по данному вопросу разделились. Горожане высказываются против жесткого кронирования, при этом, эксперты в области экологии, наоборот, считают, что такая процедура деревьям необходима, однако, необходимо все же индивидуально подходить к каждому виду зеленых насаждений.

- Необходимо прийти к общему знаменателю. Принимая конечное решение, важно совместить вопросы безопасности, эстетического вида и жизни деревьев, - написала Сорокина.

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