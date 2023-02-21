Губернатор Малков сообщил, что Сасовскому летному училищу нужно осваивать новую технику. Фото: страница губернатора Павла Малкова.

20 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков побывал в Сасовском летном училище. По словам главы региона, в учебном заведении порядок, но есть куда развиваться.

«Нужно осваивать новые программы и технику. Мы готовы к диалогу с коллегами из федеральных ведомств для реализации возможностей училища», - заявил Малков, не указав конкретики.

В 2018 году Сасовское летное училище организовало аукцион на поставку авиабензина. При этом документы содержали такие требования, что представить топливо мог только поставщик или производитель импортного авиационного бензина. Указанный факт полностью исключал возможность участия в торгах поставщиков аналогичного по характеристикам авиатоплива российского производства. В итоге летное училище получило топливо из Нидерландов (читать подробнее).

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