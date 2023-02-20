В фитнес-клубе на улице Чкалова в Рязани не в первый раз умирает посетитель

Еще один мужчина умер в фитнес-центре на улице Чкалова в 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стенах рязанского центра Fitness House, расположенного на улице Чкалова, не в первый раз умирает посетитель. Похожий случай произошел чуть более двух лет назад.

Все случилось 31 декабря 2020 года. В тот день в бассейне центра утонул 52-летний мужчина. Тогда, по предварительным данным, посетителю стало плохо в тот момент, когда он находился под водой.

В понедельник, 20 февраля, в сети появилось видео, как из рязанского центра Fitness House выносят завернутое в черный пакет тело. Выяснилось, что умершим оказался мужчина 1957 года рождения. По факту гибели человека Железнодорожный МСО города Рязань начал доследственную проверку.