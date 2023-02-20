В фитнес-клубе на улице Чкалова в Рязани скончался человек

В рязанском спорт-зале умер человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 20 февраля, в рязанском спорт-зале Fitness House умер человек. Видео с места инцидента опубликовано в паблике Rzn life l Рязань l Рзн лайф в соцсети ВКонтакте.
На кадрах видно, что завернутое в черный пакет тело выносят из заведения на улице Чкалова в Рязани.
Работник фитнесс-клуба не подтвердил, но и не опроверг информацию о трупе. В СУ СК России по Рязанской области сообщили, что идет проверка по факту гибели человека.
Подробности происшествия выясняются.