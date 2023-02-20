Мошенники вновь раскидывают фальшивые извещения по почтовым ящикам в Рязани

Мошенники снова раскидывают в почтовые ящики фальшивые объявления в Рязани.

В Рязани снова раскидывают мошеннические извещения по почтовым ящикам жителей. Об этом сообщили КП-Рязань жители домов по улице Новаторов, где злоумышленники оставили эти «предписания».

Данная организация, ликвидированная еще в 2017 году, сейчас именуется как «ЖКХ-Сервис Рязань». Так называемый «документ» от несуществующей организации гласит, что индивидуальные приборы учета воды якобы должны пройти обязательную поверку, иначе гражданину будут начислять плату за потребление по общему нормативу. Работы по фальшивой поверке будут производиться с 13 по 28 февраля, и жильцам необходимо записаться на поверку по номеру +7 (4912) 40-74-44.

Кроме того, наглые мошенники ссылаются на постановление правительства №354, а также на информацию о повышающих коэффициентах в случае истечения межповерочного интервала счетчиков водоснабжения. Номера извещений у всех жильцов оказались одинаковые.

Как раньше, печатей и подписей уже не стоит, однако теперь у «разводил» новая тактика - QR-коды и штрих-коды.

- Эти извещения в почтовых ящиках на улице Новаторов. У нас в квартире стоят счетчики, поверяем, когда надо. И тут извещение в категорической форме, - рассказал один из получателей этой рассылки.

О подобных мошеннических действиях мы рассказывали здесь.