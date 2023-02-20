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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:17

Резкий северный ветер и усиление морозов. Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев 21 февраля

В Рязанской области 21 февраля усилится ветер и похолодает до минус 13 градусов
Источник:kp.ru
Во вторник в Рязанской области подморозит до минус 13 градусов.

Во вторник в Рязанской области подморозит до минус 13 градусов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник, 21 февраля, в Рязанской области выдастся снежным, ветреным и умеренно морозным. Такую погоду обещают синоптики Рязанского филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Причиной понижения температуры стала тыловая часть циклона с Атлантики, которая принесла в центр страны холодный воздух с Северного Ледовитого океана. Погода во вторник будет преимущественно облачной. Ночью не исключены снегопады, днем интенсивность осадков ослабнет. На дорогах сохранится гололедица.

Что касается температуры, то в предрассветные часы столбики термометров опустятся до -8…-13 градусов, днем ожидается -4…-9 по Цельсию. А резкий северный ветер, скорость которого достигнет 5 – 10 метров в секунду, позволит в полной мере ощутить февральские морозы.