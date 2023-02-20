Резкий северный ветер и усиление морозов. Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев 21 февраля

Во вторник в Рязанской области подморозит до минус 13 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник, 21 февраля, в Рязанской области выдастся снежным, ветреным и умеренно морозным. Такую погоду обещают синоптики Рязанского филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Причиной понижения температуры стала тыловая часть циклона с Атлантики, которая принесла в центр страны холодный воздух с Северного Ледовитого океана. Погода во вторник будет преимущественно облачной. Ночью не исключены снегопады, днем интенсивность осадков ослабнет. На дорогах сохранится гололедица.

Что касается температуры, то в предрассветные часы столбики термометров опустятся до -8…-13 градусов, днем ожидается -4…-9 по Цельсию. А резкий северный ветер, скорость которого достигнет 5 – 10 метров в секунду, позволит в полной мере ощутить февральские морозы.