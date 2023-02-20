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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:47

В Рязани выявили три превышения ПДК сероводорода в воздухе

Концентрация вещества превышала допустимую в два раза
Источник:kp.ru
В Рязани выявили три превышения ПДК сероводорода в воздухе.

В Рязани выявили три превышения ПДК сероводорода в воздухе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минприродопользования Рязанской области рассказало о результатах мониторинга атмосферного воздуха в Рязани 17-19 февраля. По данным органа власти, передвижная лаборатория выезжала на замеры лишь дважды - 17-го числа в Строитель и Шлаковый.

Работая у дома 5к1 на улице Поселковой с 10:40 до 14:40, пост зафиксировал три отклонения от нормы. В каждом случае была превышена предельно-допустимая концентрация сероводорода, максимум — в два раза.

Министерство направило результаты замеров в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, горадминистрацию.

Согласно тому же отчету, стационарные посты в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня и у Рязанского кремля в обозначенный период превышений ПДК не выявили.