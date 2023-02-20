Губернатор Малков заявил о готовности ехать работать в Донбасс

Рязанский губернатор Малков заявил, что готов к поездке в Донбасс.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что готов ехать работать в Донбасс чиновником, но отметил, что он человек команды – если предложат, то готов отправиться.

«Я человек команды, если скажут, то поеду. Президент доверил мне - направил в Рязанскую область. Поэтому я приложу все усилия, чтобы оправдать его доверие, чтобы Рязанская область развивалась и процветала. Но если когда-нибудь случится, если потребуется ехать, то я готов», - сказал Малков в интервью на канале «16 негритят».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!