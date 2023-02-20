В Рязани автомобилист избил пешехода, переходившего дорогу перед ним

В Рязани водитель вышел из машины и ударил 63-летнего пешехода, переходившего дорогу перед его автомобилем.

Утром 20 февраля на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 4-я Линия в Рязани автомобилист избил пешехода. Конфликт разгорелся, когда 63-летний мужчина переходил через дорогу. Об этом в соцсетях сообщила его дочь.

Отец рязанки, как она утверждает, замедлился при пересечении проезжей части, так как не понимал - тормозит машина или нет. Затем от пешехода последовала некая реплика, на которую водитель очень бурно отреагировал.

«Водитель вышел, догнал моего папу уже на противоположной стороне и ударил его. Тот упал. Когда поднялся, понял, что в крови. В это время водитель скрылся», - заявляет женщина.

Автор публикации в сообществе «Рязань» попросила откликнуться очевидцев инцидента, запомнивших какие-то детали или имеющих запись с видеорегистратора. Также она отметила, что потерпевший обратился в полицию.