25 февраля в Рязани официально откроется музей хлеба Фото: страница в ВК "Музей "Пахнет хлебом. История рязанского хлеба"

В Рязани на улице Почтовой официально откроется музей «Пахнет хлебом», посвященный истории хлебопекарного дела в регионе. Об этом сообщается на страничке нового культурного учреждения.

Организаторы анонсируют, что посетители музея узнают, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем, когда Рязань была хлебной столицей России, какой выпечкой славились рязанские селения и секреты рязанских пекарей.

Официальное открытие пройдет в субботу, 25 февраля, по адресу: ул. Почтовая, д.55. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться здесь.