Экс-сотрудника рязанского УФСИН подозревают в получении взятки

В Скопине осудят экс-сотрудника исправительного учреждения за взятку в 55 тыс. рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В отношении экс-сотрудника исправительной колонии УФСИН России по Рязанской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

По информации Скопинского МСО, в 2020 году сотрудник ИК-3 (Октябрьский, Скопинского района) получил взятку в размере 55 тысяч рублей. За эти деньги он разрешил осужденному пользоваться мобильным телефоном на ИК, а также всячески покровительствовал.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Что касается осужденного, то он также проходит по уголовному делу, как подозреваемый в даче взятки.

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