ГИБДД 20 февраля вышла в очередной рейд на улицы Рязани. Вот кого будут останавливать

Рязанские автоинспекторы проверят водителей автобусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
20 февраля сотрудники ДПС ГИБДД вышли в рейд для пресечения нарушений правил дорожного движения во время перевозок пассажиров автобусами, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время рейдов инспекторы будут устранять причины и условия, «способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта». Так говорится в сообщении.
ГИБДД просит водителей автобусов быть бдительными на дорогах, соблюдать простые правила дорожного движения, не садиться за руль уставшими или больными.
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