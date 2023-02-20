ГИБДД 20 февраля вышла в очередной рейд на улицы Рязани. Вот кого будут останавливать

Рязанские автоинспекторы проверят водителей автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 февраля сотрудники ДПС ГИБДД вышли в рейд для пресечения нарушений правил дорожного движения во время перевозок пассажиров автобусами, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдов инспекторы будут устранять причины и условия, «способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта». Так говорится в сообщении.

ГИБДД просит водителей автобусов быть бдительными на дорогах, соблюдать простые правила дорожного движения, не садиться за руль уставшими или больными.

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