Четыре человека пострадали в жестком ДТП на улице Ситниковской в Рязани

В Рязани на Ситниковской улице произошло ДТП – пострадали четыре человека

Около шести часов вечера 19 февраля на улице Ситниковской произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. Столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris.

В результате дорожного происшествия травмы получили водители обоих автомобилей, а также 54-летняя пассажирка «Лады» и 44-летняя пассажирка Hyundai.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы. Вот самые резонансные ДТП в выходные в Рязани и области:

Массовое ДТП произошло на заснеженной Северной окружной дороге в Рязани

Двое малолетних детей пострадали в ДТП на заснеженной трассе под Рязанью

Массовое ДТП с маршруткой №75 произошло в Рязани

Наклонившись за упавшим телефоном, водитель кроссовера влетел в сугроб на улице Лермонтова

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