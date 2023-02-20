Четыре человека пострадали в жестком ДТП на улице Ситниковской в Рязани

В Рязани на Ситниковской улице произошло ДТП – пострадали четыре человека
Около шести часов вечера 19 февраля на улице Ситниковской произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. Столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris.
В результате дорожного происшествия травмы получили водители обоих автомобилей, а также 54-летняя пассажирка «Лады» и 44-летняя пассажирка Hyundai.
Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы. Вот самые резонансные ДТП в выходные в Рязани и области:
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