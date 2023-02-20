На выезде из Рязани столкнулись две легковушки

На трассе М-5 случилось ДТП с участием легковушки.

20 февраля утром на выезде из Рязани в сторону Москвы произошло серьезное ДТП. Кадры с места происшествия появились в паблике «ДТП | Аварии | Рязань в соцсети ВКонтакте».

Авария произошла примерно в 9 часов утра на автодороге федерального значения М-5 возле Дягилевского поста ДПС. Судя по видео, столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили механические повреждения. В частности, у одной отвалился бампер.

Автор поста предупреждает водителей о сплошной гололедице на дороге.

Подробности происшествия уточняются.