Вопрос перевода стрелок часов между летним и зимним временем вновь обсуждается в Госдуме

На минувшей неделе один из депутатов Госдумы предложил вернуться к сезонному переводу часов, как это практиковалось в России с 1981 по 2011 год. Объяснение простое: сейчас мы живем по «вечнозимнему» времени, в результате чего в летний период темнеет рано, и человек в период своей активности недополучает суммарно более 200 часов дневного света за год.

Как относятся к этой идее наши читатели?

Положительно! Хочу, чтобы летом позже светало и позже темнело.

Отрицательно. Люблю темные вечера. А от лучей утреннего солнца закрываюсь плотными шторами.

Средний вариант: перейти на летнее время (часы на час вперед), а на зимнее больше не возвращаться.

Я знаю еще один вариант, напишу в комментариях

Затрудняюсь ответить

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