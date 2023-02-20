В Рязанской области пропала 17-летняя девушка

Ориентировка ПСО "Мещера"

19 февраля в Михайловском районе Рязанской области пропала 17-летняя Муноджот Муминова. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на шее с правой стороны родимое пятно. Одета пропавшая была в платок серого цвета с брошью в виде цветка, черные брюки, белые кроссовки, черное платье с желто-красными цветами, сверху - белая спортивная кофта и черная длинная кожаная куртка.

При обнаружении поисковики просят обращаться по номеру 112 либо дежурному отряда по номерам, указанным на сайте «Мещеры».