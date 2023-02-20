Массовое ДТП произошло на заснеженной Северной окружной дороге в Рязани

В Рязани на Северной окружной произошло массовое ДТП.

Вечером 19 февраля на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. Видео с места дорожного происшествия появилось в RZN_Life.

Судя по кадрам, на заснеженной трассе, недалеко от спуска на ТРЦ «Круиз», столкнулись несколько легковых автомобилей, но на обочине стояли грузовик и автобус.

К настоящему времени официальной информации о ДТП на Северной окружной не поступало, неизвестно ни точное количество машин, попавших в аварию, ни количество пострадавших людей.

Подробности уточняются.

19 февраля массовое ДТП с маршруткой №75 произошло на окраине Рязани. Подробности происшествия также пока неизвестны (смотреть фото).

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