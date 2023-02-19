В Рязани отменили концерт группы «Мумий Тролль».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Концерт группы «Мумий Тролль» в Рязани, запланированный на 10 марта 2023 года, отменили. Об этом сообщил клуб Deep Club. Именно там должен был выступить Илья Лагутенко со своим коллективом.
«Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» не представляется возможным», - говорится в заявлении.
Организаторы извинились перед рязанцами и заверили, что будут ждать поклонников на следующих концертах. Когда они состоятся, неизвестно.
Что касается возврата денег, уплаченные за билеты, то вернуть их можно в местах приобретения.
А вот концерт известного шансонье Алексея Петрухина, запланированный на 27 февраля, состоится (читать подробнее).
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