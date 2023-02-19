Мертвого сторожа обнаружили в садовом товариществе под Рязанью

Под Рязанью нашли тело 67-летнего сторожа. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Утром 19 февраля в садоводческом товариществе «Теплоприбор» в Турлатове Рязанского района обнаружили труп 67-летнего сторожа. Тело пенсионера лежало у въезда в СНТ, сообщает «Московский комсомолец».

В настоящее время Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Тело направили на

судебно-медицинскую экспертизу.

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