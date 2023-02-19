«Пластиночка» Алексея Петрухина в дуэте с Ярославом Сумишевским покорили миллионы любителей музыки, но на этом известный шансонье не остановился - что не песня, то хит. Фото: Борис КУДРЯВОВ

27 февраля в Рязани состоится концерт певца и композитора, лауреата премий «Шансон года» Алексея Петрухина и группы «Губерния». Состоится концерт в МКЦ на площади Победы.

«Алексей Петрухин стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей настоящей, душевной песни. После выхода мега-хита «Пластиночка» в дуэте с Ярославом Сумишевским, творчество музыканта стало доступно для еще более широкой аудитории», - сообщают организаторы концерта.

Зрителям обещают качественный звук, масштабное световое оснащение, а большая сцена позволит сделать по-настоящему мощный, большой и запоминающийся концерт.

Алексей Петрухин известен хитами «Сирень», «Гуси», «Пластиночка», «Два крыла», «А мы сядем за стол» и многими другими.

«Этот концерт войдет в историю!» - пообещали организаторы.

Билеты на концерт Алексея Петрухина можно купить на портале artzvezdy.ru. Стоимость билетов – от 1,5 до 2,7 тысяч рублей.

Начало концерта в 19:00.

Возрастные ограничения 16+.

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