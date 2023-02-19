Рязанцам, желающим открыть свое дело, начали выдавать по 350 тысяч рублей

Рязанцам предлагают заключить социальный контракт для открытия своего бизнеса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытие своего бизнеса рязанцам выдают до 350 тысяч рублей. Для этого необходимо заключить социальный контракт с органами соцзащиты. Об этом рассказала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

«Это отличная возможность для малообеспеченных граждан, чей доход ниже прожиточного минимума», - отметила чиновница.

По социальному контракту, который заключается на год, будущего бизнесмена обучат основам предпринимательства и бизнес-планированию, проконсультируют по составлению бизнес-плана.

Отмечается, что деньги по контракту можно потратить только на определенные цели. Например, на покупку основных средств для производства и аренду.

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