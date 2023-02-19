Замерзшая вода превратила водонапорную башню под Рязанью в «гору Эльзы»

Водонапорная башня после аварии в Рыбновском районе, 2011 год.

В селе Новоселки Рязанского района начала протекать водонапорная башня на улице Приокской. От застывшей на морозе воды образовались ледяные валуны, которые местные жители тут же назвали «горой Эльзы». Об этом в своем telegram-канале рассказал «ВидСбоку».

Водонапорная башня в Новоселках Рязанского района, 2023 год. Фото: ВидСбоку.

«До аварии никаких достопримечательностей в этом конце рязанских пригородов не было», - говорится в подписи к фото. Сейчас водонапорной башне приезжают даже из Рязани, чтобы сфотографироваться.

В 2011 году авария произошла на водонапорной башне недалеко от НИИ коневодства Рыбновского района. Часть конструкции рухнула, а вода превратилась в огромные свисающие глыбы льда. Многие из Рязани и близлежащих деревень приезжали, чтобы сфотографироваться на фоне ледяных колонн.

Многие из Рязани приезжали, чтобы сфотографироваться на фоне ледяных колонн водонапорной башни в Рыбновском районе 2011 году.

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