Погиб 33-летний рязанец на пожаре в девятиэтажке по улице Ленина

На пожаре в центре Рязани погиб 33-летний мужчина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рано утром 19 февраля в центре Рязани на пожаре погиб 33-летний мужчина. Все произошло в девятиэтажном доме по адресу улица Ленина, 13а.

По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, площадь пожара составила 4 кв. метра.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причины возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит выяснить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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