Мини-рынок в рязанском микрорайоне Канишево закрыли из-за нарушений

В администрации Рязани заявили, что мини-рынок в рязанском микрорайоне Канишево закрыли из-за его использования под несанкционированную торговлю. Фото: ryazagro.ru

Мини-рынок в рязанском микрорайоне Канищево закрыли из-за нарушений, а именно из-за его использования под несанкционированную торговлю. Такое объяснение дала городская администрация в социальных сетях. На площадке выставляли на продажу продовольствие (часто собственную сельхозпродукцию) с 2016 года, но теперь эту точку исключили из списка мест, где такая торговля разрешена — как минимум на зиму и весну 2023-го.

«Площадка на пересечении улиц Интернациональной и Станкозаводской, к сожалению, активно использовалась под несанкционированную торговлю, в том числе непродовольственными товарами и товарами, не прооизводящимися на территории Рязанской области», - заявили чиновники.

Представители мэрии предлагают реализовывать продукцию на ярмарке выходного дня. Канищевская проводится у ТЦ «Кит».

«Функционирование площадки на пересечении ул. Интернациональная и ул. Станкозаводская на летний и осенний период рассмотрим дополнительно», - добавили муниципальные власти.