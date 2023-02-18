В Рязанской области 19 февраля ожидается до -7 градусов и сильный туман

В Рязанской области 19 февраля будет до -7 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России рассказало рязанцам, какая погода будет в воскресенье, 19 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе по-прежнему облачно. Ночью пойдет небольшой снег, днем выпадет умеренный снег. На рязанских дорогах сохранится гололедица.

Ветер обещается юго-восточный, подует со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается -11…-6 градусов, а днем синоптики прогнозируют от -7 до -2 градусов Цельсия.

По сообщению центра погоды Фобос, атмосферное давление будет низким, а область накроет густой туман.