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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:24

В Рязанской области 19 февраля ожидается до -7 градусов и сильный туман

В регионе синоптики пообещали умеренный снег и низкое давление
Источник:kp.ru
В Рязанской области 19 февраля будет до -7 градусов.

В Рязанской области 19 февраля будет до -7 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России рассказало рязанцам, какая погода будет в воскресенье, 19 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе по-прежнему облачно. Ночью пойдет небольшой снег, днем выпадет умеренный снег. На рязанских дорогах сохранится гололедица.

Ветер обещается юго-восточный, подует со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается -11…-6 градусов, а днем синоптики прогнозируют от -7 до -2 градусов Цельсия.

По сообщению центра погоды Фобос, атмосферное давление будет низким, а область накроет густой туман.