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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:40

Десантник Александр Гарелин из рязанского полка ВДВ погиб от разрыва ракеты в зоне СВО

У мужчины остались двое малолетних детей
Источник:kp.ru
Под обстрелом в зоне СВО погиб военнослужащий Рязанского полка ВДВ. Фото: личная страница в «Одноклассниках» Александра Гарелина.

Под обстрелом в зоне СВО погиб военнослужащий Рязанского полка ВДВ. Фото: личная страница в «Одноклассниках» Александра Гарелина.

Владимирец Александр Гарелин, который служил по контракту в 137 полку воздушно-десантных войсках в Рязани, погиб под обстрелом в зоне СВО. Информация об этом появилась на сайте «День во Владимире» в пятницу, 17 февраля.

35-летний рядовой трудился поваром и водителем. Житель Владимирской области служил.

Одним из первых отправился в зону проведения спецоперации на Украине. 9 ноября 2022 года он погиб на передовой от взорвавшейся ракеты.

Сообщается, что у мужчины остались двое детей: 5-летний сын и 7-летняя дочь.

Александр Гарелин был награжден тремя наградами: медалью «За ратную доблесть», медалью Жукова и орденом Мужества.