Командующим ЮВО назначили выпускника Рязанского училища ВДВ Сергея Кузовлева

Новый командующий войсками ЮВО - Сергей Кузовлев, фото: armedconflicts.com.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев, который окончил в 1990 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, стал новым командующим войсками Южного военного округа. Информация появилась на сайте Минобороны РФ в пятницу, 17 февраля.

О назначении Кузовлева распорядился президент России Владимир Путин еще в январе этого года. Назначенный командующим войсками ЮВО сменил Александра Дворникова, занимавшего пост с 2016 года.

Кузовлев является уроженцем Тамбовской области. Помимо РВВДКУ, он окончил в 2001 году Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генштаба в 2010-м.

В апреле 2019 года его назначили начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. С октября по декабрь 2022 года он командовал войсками ЗВО.