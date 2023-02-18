На улице Дзержинского в Рязани две легковушки разбились после столкновения

На улице Дзержинского столкнулись две легковушки. Фото: пользователь ВКонтакте Евгений Зимин.

В Рязани случилась авария с двумя легковыми автомобилями. Фото с места происшествия опубликовали в субботу, 18 февраля, в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествия произошло по улице Дзержинского: столкнулись два автомобиля. Обе легковушки получили механические повреждения. По кадрам видно, как одна из машин вылетела с дороги на тротуар.

Официальная информация уточняется.