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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:42

КСП Рязанской области может возглавить Юрий Карпов

Карпов был главой отделения Пенсионного фонда по Рязанской области, а теперь претендует на пост главы контрольно-счетной палаты
Источник:kp.ru
Контрольно-счетную палату Рязанской области может возглавить Юрий Карпов.

Контрольно-счетную палату Рязанской области может возглавить Юрий Карпов.

Возглавить Контрольно-счетную палату Рязанской области может Юрий Карпов. Об этом пишет Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

Уроженец Рязани Юрий Карпов ровно год назад, 18 февраля 2022 года, возглавил отделение Пенсионного фонда по Рязанской области. А еще раньше - до ПФР - чиновник возглавлял региональное Управление Федерального казначейства.

Ранее 17 февраля досрочно покинул пост главы КСП Роман Кузьмичев, о чем стало известно на заседании Рязанской областной Думы. Он занимал эту должность с 2018 года.