КСП Рязанской области может возглавить Юрий Карпов

Контрольно-счетную палату Рязанской области может возглавить Юрий Карпов.

Возглавить Контрольно-счетную палату Рязанской области может Юрий Карпов. Об этом пишет Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

Уроженец Рязани Юрий Карпов ровно год назад, 18 февраля 2022 года, возглавил отделение Пенсионного фонда по Рязанской области. А еще раньше - до ПФР - чиновник возглавлял региональное Управление Федерального казначейства.

Ранее 17 февраля досрочно покинул пост главы КСП Роман Кузьмичев, о чем стало известно на заседании Рязанской областной Думы. Он занимал эту должность с 2018 года.