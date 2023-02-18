Маршрут троллейбуса №13 до улицы «Новоселов, 60» могут продлить по просьбе рязанцев

В Рязани установят арт-объект и продлят маршрут одного из троллейбусов. Фото: администрация Рязани.

17 февраля прошло заседание Общественного совета при управлении транспорта в Рязани. Об этом сообщается на странице совета.

В ходе заседания обсудили следующие важные вопросы: обеспечение транспортной доступности поселков Мирный и Соколовка, перспективы изменения маршрутной сети троллейбусов, а также установка арт-объектов.

Так, сотрудники управления транспорта совместно с МУП «УРТ» возобновят и изменят маршрут автобуса №12 в поселки Мирный и Соколовка. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей маршрут троллейбуса №13 возможно продлят до конечного остановочного пункта «улица Новоселов, 60». Данная перспектива рассматривается в связи с поступлением новых троллейбусов на автономном ходу.

Одно из интересных предложений, прозвучавшего в ходе обсуждения - это установка арт-объекта – троллейбуса. Сообщается, что в регионе сохранилось две раритетные машины - советский шарнирно-сочлененный троллейбус ЗиУ-383Б, а также грузовой троллейбус КТГ-2. Транспорт установят в общественном месте.