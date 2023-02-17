Быстрыкин затребовал доклад по делу рязанской девочки-инвалида, оставшейся без средств реабилитации

Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о рязанской 15-летней девочке-инвалиде, оставшейся без средств реабилитации. Оно прекращено, и руководитель регионального СУ СК Владимир Никешкин должен будет объяснить, почему. Еще Никешкину предстоит рассказать, какие меры предпринимались для решения проблем ребенка.

Мама 15-летней с прекращением уголовного дела не согласна. Федеральное ведомство отреагировало на ее обращение через соцсети. Женщина сообщила, что ее дочери в течение шести лет не предоставлялись необходимые технические средства реабилитации.

По мнению заявительнцы, следственные действия проведены поверхностно и не в полном объеме. За снятие ребенка-инвалида с учета как нуждающегося в средствах реабилитации никто не ответил.