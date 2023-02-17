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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:32

Сильный снег и туман. Метеорологи рассказали, какая погода ждет рязанцев 18 и 19 февраля

Рязанцев днем 18 февраля ждут снег, ветер восемь градусов мороза
Источник:kp.ru
В воскресенье в Рязани возможны сильный снег и туман.

В воскресенье в Рязани возможны сильный снег и туман.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 18 февраля, в Рязани ожидается облачная погоду. Ночью преимущественно без осадков, но днем местами небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В субботу на дорогах прогнозируется гололедица, ветер южный, юго-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -12... -7 градусов, днем -8... -3 градуса.

А уже в воскресенье, 19 февраля, в Рязани в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность с сильным снег и туманом, сообщают специалисты центра «Фобос». Дневная температура воздуха в воскресенье составит -3... -5 градусов.

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