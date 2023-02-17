Сильный снег и туман. Метеорологи рассказали, какая погода ждет рязанцев 18 и 19 февраля

В воскресенье в Рязани возможны сильный снег и туман. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 18 февраля, в Рязани ожидается облачная погоду. Ночью преимущественно без осадков, но днем местами небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В субботу на дорогах прогнозируется гололедица, ветер южный, юго-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -12... -7 градусов, днем -8... -3 градуса.

А уже в воскресенье, 19 февраля, в Рязани в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность с сильным снег и туманом, сообщают специалисты центра «Фобос». Дневная температура воздуха в воскресенье составит -3... -5 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!