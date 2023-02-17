«Пошли в разведку – попали в засаду». Рязанец вспомнил, как получил ранения в зоне СВО

Участник СВО из Новомичуринска отправился на Украину после второго ранения. Фото: издательство «Пресса».

Бывший механик одного из хозяйств Пронского района снова отправился в зону СВО, только излечившись от второго ранения, сообщает «Пресса».

В первый житель Рязанской области получил ранение еще 28 апреля. Осколки от гранаты посекли все тело, не задев голову и грудь – спасли бронежилет и каска. Еще через несколько месяцев, попав с подразделением в засаду, получил тяжелое ранение в ногу и легкое – в руку из-за разорвавшейся поблизости мины.

«Взяли одну улицу в деревне, удерживаем ее. Пока ждали подкрепления, пошли в разведку, там и попали в засаду. На другой улице нас уже ждали…» - вспоминает боец с позывным Медведь.

В конце февраля новомичуринец возвращается в строй. С собой возьмет несколько железных печек, новую экипировку и аптечку. Все это собрали ему местные жители и предприниматели.

Ранее сообщалось, что погибшему в СВО разведчику Никите Зинькову установили мемориальную доску на родной школе №45 (читать подробнее).

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