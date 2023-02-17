Рязанская облдума может созвать заседание сразу после послания Путина Федеральному собранию

Областных депутатов предупредили о возможном заседании сразу после послания Путина. Фото: Рязоблдума.

На заседании 17 февраля председатель Рязанской областной Думы объявил, что 22 февраля региональный парламент, возможно, должен будет собраться на еще одно пленарное заседание. Днем ранее, 21 февраля, с посланием Федеральному собранию выступит Владимир Путин.

«22-го числа у нас будет необходимость еще раз собраться на пленарное заседание. Вопрос важный, вопрос внесения изменений в бюджет. Поэтому прошу планировать свое рабочее время с учетом возможного заседания Рязанской областной Думы 22-го числа», - цитирует Фомина издание «ВидСбоку».

В пресс-службе облдумы КП-Рязань подтвердили, что изменения в бюджет 22 января действительно планируется рассмотреть, если таковые поступят.

Ранее на 22 февраля внеплановые заседания назначили Совет федерации и Госдума РФ. Они непосредственно связаны с посланием президента.