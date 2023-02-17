Партию контрафактных сигарет на 2 млн рублей изъяла полиция в Рязанской области.

В Шацке полицейские накрыли магазин, где продавались сигареты известных марок по низкой цене и сомнительного качества. В итоге из оборота удалось изъять 18 тысяч пачек на общую сумму 2,1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Табачная продукция была немаркированной. К ответственности за продажу контрафактных сигарет в особо крупном размере привлекут 36-летнего предпринимателя (по-видимому, владельца магазина). Против него возбудили уголовно дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, что сулит коммерсанту наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы (максимальный срок — 6 лет).