Полиция проводит 17 февраля в Рязани рейд с массовой остановкой машин. Вот кого тормозят

Полиция предупредила рязанцев о широкомасштабных рейдах в Рязани 17 февраля и в выходные дни. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 февраля сотрудники ДПС ГИБДД приступили к масштабным мероприятиям. Цель рейдов – выявить и задержать нарушителей правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области. Полицейские в эту пятницу и последующие выходные будут массово останавливать автомобили и другой транспорт.

В ведомстве попросили рязанцев незамедлительно сообщать по номеру 112 обо всех происшествиях на дорогах Рязани и области.

Буквально несколько дней назад, 14 февраля, рязанские силовики ФСБ, МВД и ГИБДД провели в областном центре широкомасштабные рейды – проверили более 60 человек, и вот что обнаружили (читать подробнее).

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