Полиция ищет очевидцев ДТП в Клепиковском районе, в котором пострадали две 10-летние девочки

Полиция ищет свидетелей аварии с четырьмя пострадавшими. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадали дети. Информация об этом появилась 17 февраля на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 29 октября прошлого года, около 9:45, в Клепиковском районе на 460-м километре трассы федерального значения Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, 75-летний мужчина на Chevrolet Niva столкнулся с легковушкой Lada Samara, за рулем которой находился 18-летний житель села Криуши.

В результате столкновения оба водителя получили травмы. Кроме того, с полученными травмами госпитализировали двоих 10-летних пассажирок машины отечественной марки Lada Samara.

Сотрудники полиции просят очевидцев происшествия обратиться по телефону +7(4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом №12 корпус 1.